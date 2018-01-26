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Kartal, Vagner Love'ı bitirdi

Beşiktaş, Alanyaspor’un golcü futbolcusu Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

26 Ocak 2018 Cuma 17:18
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Kartal, Vagner Love'ı bitirdi

Beşiktaş, Alanyaspor’un golcü futbolcusu Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Cenk Tosun’un Everton’a satılmasının ardından forvet sorununu Vagner Love ile çözdü. Kartal, Alanyaspor’un başarılı golcüsü ve geçmiş dönemde de bir çok kulübün radarında olan Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alınan bilgilere göre Alanyaspor’a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

MITROVIC, CLUB BRUGGE YOLUNDA

Beşiktaş’ın genç defans oyuncusu Mitrovic’in ise Club Brugge’e kiralanması gündemde. Brugge yetkililerinin, Mitrovic’in sezon sonuna kadar takımlarında kiralık oynaması konusunda görüşmelere başladığı ve anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.

LARIN SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Orlando City’de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Cyle Larin, 10 günden beri siyah-beyazlılar ile antrenmanlara çıkıyordu. Orlando yetkilileriyle olan bonservis probleminin büyük kısmını çözen Beşiktaş’lı yetkililer, önümüzdeki günlerde bu transferi resmi olarak açıklayacak.

AA

Son Güncelleme: 26.01.2018 17:23
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşVagner LoveAytemiz Alanyaspor
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