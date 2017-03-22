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Kartal Vida ile görüştü

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ismi yeniden gündeme geldi. Bazı siyah-beyazlı yöneticiler, oyuncuyla görüşmek üzere dün Zegreb'e gitti

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Kartal Vida ile görüştü

Sezon başında adık sık sık Beşiktaş ile anılan Hırvat stoper Domagoj Vida konusunda sıcak bir gelişme var.

Goal'ün edindiği bilgilere göre bazı Beşiktaş temsilcileri, Hırvat yıldızla görüşmek için Zagreb'e gitti. Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen ve milli takım kampında bulunan Vida'nın adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la da anılmıştı. Kariyerinde daha önce Osijek, Leverkusen ve Dinamo Zagreb'te forma giyen 27 yaşındaki Hırvat yıldız, beş sezondur Dinamo Kiev için ter döküyor. EURO 2016'da Türkiye'ye karşı forma giyen Vida, Şampiyonlar Ligi'nde de Beşiktaş'a karşı Dinamo Kiev formasıyla iki maçta da görev yapmıştı.
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FutbolBeşiktaşDomagoj Vida
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