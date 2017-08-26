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Kasımpaşa, Akhisar deplasmanında

Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor'a konuk olacak

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Kasımpaşa, Akhisar deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Kasımpaşa, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlik alarak 4 puan toplayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf olabilmek için sahaya çıkacak. Lacivert-beyazlılar, ilk hafta Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti, ikinci hafta evinde Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı.

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FutbolSüper LigAkhisar Belediyespor3. Hafta Maçı2017-2018 Sezonu
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