Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Kasımpaşa, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlik alarak 4 puan toplayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf olabilmek için sahaya çıkacak. Lacivert-beyazlılar, ilk hafta Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti, ikinci hafta evinde Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı.
Kasımpaşa, Akhisar deplasmanında
Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor'a konuk olacak
26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:34
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