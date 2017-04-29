Kasımpaşa, Akhisar'ı ağırlıyor

Kasımpaşa , Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Akhisar Belediyespor 'la karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen lacivert-beyazlılar, Akhisar Belediyespor'u yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Okan Buruk yönetimindeki konuk ekip ise aldığı 33 puanla 14. basamakta bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Lacivert-beyazlı ekipte Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesinde hücum hattında önemli eksikler var. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Atiker Konyaspor'a karşı kırmızı kart gören Adem Büyük ve sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita, yarın forma giyemeyecek. Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı devam eden Tunay Torun'un da oynaması beklenmiyor.