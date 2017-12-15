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Kasımpaşa Başkent deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

15 Aralık 2017 Cuma 13:51
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Kasımpaşa Başkent deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sırasıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'a mağlup olan lacivert-beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında kazanmak istiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı öncesinde geride kalan 15 haftada topladığı 18 puanla 11. sırada bulunuyor. Ümit Özat'ın bu sezon ikinci kez göreve geldiği Gençlerbirliği ise ligde oynadığı son 2 karşılaşmada 4 puan topladı. Ankara temsilcisi, 12 puanla 17. basamakta yer alıyor.

Gençlerbirliği ile Kasımpaşa arasında yarın saat 14.00'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Kasımpaşa'da uzun süren sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fode Koita'nın dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

AA

Son Güncelleme: 15.12.2017 14:00
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporKasımpaşaGençlerbirliğiFutbol
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