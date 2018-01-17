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Kasımpaşa, Çin'den golcü aldı

Kasımpaşa, Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Teda takımında forma giyen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’yi kadrosuna kattı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
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Kasımpaşa, Çin'den golcü aldı

Kasımpaşa, Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Teda takımında forma giyen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’yi kadrosuna kattı.

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, transferde de takıma takviyelere devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Kardemir Karabükpor’dan transfer edilen İlhan Depe’den sonra Çin’in Tianjin Teda takımında forma giyen Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne’yi renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Senegalli forvet ile 1 buçuk sözleşme imzalandığı belirtildi. İtalya Brandizzo altyapısından yetişen 26 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine Juventus’ta başladı. Diagne, bu sezon Çin Süper Ligi’nde Tianjin Teda formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

İHA

Son Güncelleme: 17.01.2018 13:39
Anahtar Kelimeler:
FutsolKasımpaşaMbaye Diagne
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