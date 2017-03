Kasımpaşa'da kalmak istiyor

Veigneau, yaptığı açıklamada, yeni yıldan önce sözleşme uzatma konusunda kulüple bir görüşme yaptıklarını ama henüz kesinleşen bir şey olmadığını belirtti. Gelecek yıla dair ne yapacağını bilmediğini ve şu anda sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedeflediğini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Kasımpaşa'da kalmak istiyorum. Sportif direktörümüz Nursal Bilgin'e, burada çok mutlu olduğumu söyledim. Sadece ben değil ailem de burada çok mutlu. O yüzden benim için en kolay ve güzel şey burada kalmak olacak ama futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemiyoruz." diye konuştu.



"Defans bir takım işidir"

Veigneau, hücum oyuncularının defansa çok yardımcı olduğunu ve takım olarak savunma yaptıklarını dile getirdi. Süper Lig'deki son 5 maçta sadece 2 gol yemelerini, herkesin savunmaya yardım etmek için gösterdiği özveriye bağlayan Fransız futbolcu, "Orta saha ve hücum oyuncularımız defansa çok yardımcı oluyor. Bu durum, biz savunma oyuncularının daha iyi iş çıkarmasına sebep oluyor. Adanaspor maçından sonra, birlikte oynadığımızda iyi defans yapabileceğimizi gördük. Son maçlarda bunu uyguladık. O yüzden de çok fazla gol yemiyoruz. Defans bir takım işidir. Bu başarıda herkesin payı var." şeklinde konuştu. Ligde üst sıralara oynayabilmek için yeterli kaliteye sahip olduklarını vurgulayan Veigneau, şöyle devam etti: "Lige çok kötü bir başlangıç yaptık. Kemal Özdeş'in takımın başına gelmesiyle daha iyi sonuçlar almaya başladık. Antalya kampında daha iyisini yapabileceğimize dair bir his oluştu. Kamptan sonra, Adanaspor maçında kötü bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetten sonra takım çok iyi reaksiyon verdi. Gösterdiğimiz bu reaksiyonla son 5 maçta gayet iyi sonuçlar aldık."

"Süper Lig, her sene gelişiyor"

Ligin son bölümünde oynanacak maçların her zaman zor olduğuna dikkati çeken Veigneau, "Takımlar farklı nedenlerle savaş veriyor. Kimisi düşmemek için, kimisi ise Avrupa kupalarına katılabilme adına mücadele ediyor. Bizim gibi ligin ortalarında yer alan takımlar da üst sıralara tırmanmak için mücadele veriyor. Bu yüzden oldukça zor maçlar bizi bekliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, alacağımız galibiyetlerle ligin üst sıralarına tırmanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İki sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de, geçen yıl ile bu seneyi kıyasladığında saha içi organizasyonunda önemli bir gelişme gözlemlediğini belirten Fransız oyuncu, "Süper Lig'deki takımlar çok iyi, çok ünlü ve oyunu değiştirebilecek futbolculara sahip. Burada oynanan oyun, futbolcular açısından da oldukça önemli. Süper Lig, her sene gelişiyor." ifadelerini kullandı. Ligde her hafta çok kaliteli oyunculara karşı mücadele etmek zorunda olduğunun altını çizen Veigneau, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'ya karşı oldukça zorlandığını da sözlerine ekledi.