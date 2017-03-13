Veigneau, yaptığı açıklamada, yeni yıldan önce sözleşme uzatma konusunda kulüple bir görüşme yaptıklarını ama henüz kesinleşen bir şey olmadığını belirtti. Gelecek yıla dair ne yapacağını bilmediğini ve şu anda sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedeflediğini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Kasımpaşa'da kalmak istiyorum. Sportif direktörümüz Nursal Bilgin'e, burada çok mutlu olduğumu söyledim. Sadece ben değil ailem de burada çok mutlu. O yüzden benim için en kolay ve güzel şey burada kalmak olacak ama futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemiyoruz." diye konuştu.
Kasımpaşa'da kalmak istiyor
Kasımpaşa'da sezon sonu sözleşmesi bitecek Fransız savunma oyuncusu Olivier Veigneau, lacivert-beyazlı formayı giymekten çok mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi
13 Mart 2017 Pazartesi 14:24
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Veigneau, yaptığı açıklamada, yeni yıldan önce sözleşme uzatma konusunda kulüple bir görüşme yaptıklarını ama henüz kesinleşen bir şey olmadığını belirtti. Gelecek yıla dair ne yapacağını bilmediğini ve şu anda sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedeflediğini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Kasımpaşa'da kalmak istiyorum. Sportif direktörümüz Nursal Bilgin'e, burada çok mutlu olduğumu söyledim. Sadece ben değil ailem de burada çok mutlu. O yüzden benim için en kolay ve güzel şey burada kalmak olacak ama futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemiyoruz." diye konuştu.