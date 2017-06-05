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Kasımpaşa'dan Fener'e geliyor

Üç sezondur Kasımpaşa formasını terleten Andre Castro'nun yeni durağı Fenerbahçe oluyor

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Kasımpaşa'dan Fener'e geliyor

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın başarılı orta alan oyuncusu Andre Castro ile anlaştı. Bu sezon zaman zaman ortaya koyduğu etkileyici futbolla dikkat çeken Castro'nun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre, Kasımpaşa, 2013-14 sezonundan bu yana formasını terleten Castro'ya yıllık 1 milyon avrodan yeni bir sözleşme teklif etti fakat Portekizli oyuncu bu teklifi kabul etmedi.

FENER'LE ANLAŞTI
Andre Castro, menajeri aracılığıyla kendisiyle temasa geçen Fenerbahçe ile el sıkıştı. Orta alanda hücuma dönük takviye arayışlarını sürdüren sarı lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'ın onay vermesi durumunda 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak. Andre Castro, Kasımpaşa formasıyla 139 maçta 20 gol attı, 10 asist yaptı. 
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Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeAndre CastroKasımpaşa
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