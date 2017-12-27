Kasımpaşa istikrarsız

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 19 puanla 11. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ilk 8 hedefinin gerisinde kaldı.

Sezon içerisinde inişli çıkışlı bir performans gösteren Kemal Özdeş'in öğrencileri, ilk 17 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi bu maçlarda rakip filelere 25 gol atarken, kalesinde 31 gole engel olamadı.

Ramazan ve Popov, firesiz

Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ve sağ bek Strahil Popov 17 maçın tamamında süre alarak lacivert-beyazlı formayı en çok giyen isimler oldu. Lacivert-beyazlı ekipte 11 oyuncu bin dakikanın üzerinde süre alırken, ilk beşte Ramazan ve Popov'un ardından bin 440 dakika süre alan Loret Sadiku, bin 432 dakika oynayan Olivier Veigneau ve bin 363 dakika forma giyen David Pavelka yer aldı. Bu oyuncuları bin 294 dakikayla Jhon Murillo, bin 222 dakikayla Trezeguet, bin 104 dakikayla Kenneth Omeruo, bin 76 dakikayla Veysel Sarı, bin 57 dakikayla Ben Youssef ve bin 14 dakikayla Bernard Mensah takip etti.

Eduok ve Murillo'dan dörder gol

Kasımpaşa'da ligin geride kalan 17 haftasında en çok gol atan futbolcular dörder kez ağları sarsan Samuel Eduok ve Jhon Murillo oldu. Lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, bu gollerin 8'ine bu isimler imza attı. İstanbul temsilcisinde savunma 4, orta saha oyuncuları ise 6 gol kaydederken, kalan 15 gol hücum oyuncularından geldi.

Kasımpaşa'da savunma hattında görev alan Popov ve Omeruo birer gol atarken, Veysel Sarı 2 golle takımına katkı sağladı. Lacivert-beyazlı ekipte orta sahada forma giyen Neumayr ve Mensah üçer kez gol sevinci yaşadı. Hücum hattında Murillo ve Eduok dışında ise Trezeguet ve Rangel üçer, Etoundi ise 1 gol buldu.

Kasımpaşa, 2 kez eksik kaldı

Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısında 2 kez karşılaşmayı 10 kişiyle tamamladı. Ligin ilk 17 haftasında Trezeguet ve Murillo gördüklerini kırmızı kartlarla takımını yalnız bıraktı. Kasımpaşa'nın ligin 9. haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçında Jhon Murillo, çift sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Murillo'nun yanı sıra 11. haftada Bursaspor ile oynanan karşılaşmada Trezeguet kırmızı kart gördü.

Bu oyuncuların yanı sıra Kasımpaşa'da 5 oyuncu ligin ilk yarısında 5'er kez sarı kartla cezalandırıldı. Lacivert-beyazlı ekipte Eduok, Sadiku, Ben Youssef, Pavelka ve Mensah beşer kez sarı kart görürken, Michael Rangel 4 sarı kart görerek takımını yalnız bıraktı.