Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Lige Alanyaspor deplasmanında başlayan ve aldığı 3-1'lik galibiyetle moral bulan lacivert-beyazlı ekip, 2. haftada son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kasımpaşa, rakibini mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Lacivert-beyazlı takımda, uzun süreli sakatlığı bulunan Fode Koita haricinde eksik bulunmuyor.
Kasımpaşa Kartal'ı konuk edecek
Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak
17 Ağustos 2017 Perşembe 13:05
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