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Kasımpaşa Kartal'ı konuk edecek

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak

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Kasımpaşa Kartal'ı konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Lige Alanyaspor deplasmanında başlayan ve aldığı 3-1'lik galibiyetle moral bulan lacivert-beyazlı ekip, 2. haftada son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kasımpaşa, rakibini mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Lacivert-beyazlı takımda, uzun süreli sakatlığı bulunan Fode Koita haricinde eksik bulunmuyor.

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