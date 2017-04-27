Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Kasımpaşa maçı ile çıkışımız sürecek"

Akhisar Belediyespor Kulüp Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Kasımpaşa maçı ile çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu

Bu haber kez okundu.

"Kasımpaşa maçı ile çıkışımız sürecek"

Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Akhisar Belediyespor'un basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, çıkışlarını sürdürmek istediklerini kaydetti.

Acar, yaptığı açıklamada, kaliteli ekip olduklarını, gelecek sezonda da bu kadroyu korumak istediklerini belirtti. Okan Buruk'un göreve gelmesiyle takımın daha mücadeleci bir kimliğe büründüğünü kaydeden Acar, "Bursaspor maçında yediğimiz gole çok çabuk reaksiyon gösterdik ve oyunu kontrolümüzde tutarak farklı bir galibiyet aldık. Öne geçtikten sonra oyuncuların öz güveni çok fazlaydı. Aynı oyunu Kasımpaşa maçında da sergileyip, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu. Takımda sakat ve cezalı oyuncu olmadığını vurgulayan kulüp basın sözcüsü, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tam kadro sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolAkhisar Belediyesporİbrahim Evren Acar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100