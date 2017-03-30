"Kasımpaşa maçı önemli"

Ülkelerinin milli takım kamplarından dönen Kenneth Omeruo ve Fabrice N'Sakala, Kasımpaşa maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Demokratik Kongolu 27 yaşındaki sol bek N'Sakala, daha önce de Afrika Kupası dönüşünde çıktığı maçlarda iyi oyun sergilediğini bildirdi. Performansını milli takıma değil, Aytemiz Alanyaspor'un yükselen form grafiğine bağladığını dile getiren N'Sakala, "Önümüzde zorlu bir Kasımpaşa maçı var. İç saha maçlarında belli bir tempomuz var. Bunu bu maçta da yakalarsak, kazanıp, ligde daha rahat bir konuma geliriz." ifadelerini kullandı. Aytemiz Alanyaspor'da sezon sonu sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine ise N'Sakala, "Alanyaspor'u seviyorum, çok iyi bir kulüp. Yeni kamp tesisleri de yapılıyor. Başkanı, personeli ve takımı biliyorum, şehir de çok güzel. Neden olmasın?" diye konuştu.
"Hedefimize çok yaklaştık"
Nijerya Milli Takımı'nın stoperi 24 yaşındaki Omeruo da bu sezon tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtti. "Şu an hedefimize çok yaklaştık. Umarım birkaç hafta içerisinde ligde kalmayı garantileyip, daha rahat bir nefes alacağız." diyen Omeruo, sezon sonu sözleşmesinin biteceğini, takımda kalıp kalmayacağının ise Chelsea ile Alanyaspor'a bağlı olduğunu ifade etti. Kasımpaşa maçı ile ilgili yöneltilen soruya ise Omeruo, şöyle cevap verdi: "Ligin 2. yarısında yaklaşık 10 maç savunma hattında arkadaşlarımla oynadık. Milli arada birlikte çalışamamak bizi etkilemez. Kasımpaşa'yı geçen sezondan tanıyorum. İyi takımlar. Her maç zor. Konsantrasyonumuzu yüksek tutup, alabileceğimizin en iyisini almalıyız."
Öte yandan, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Safet Susic yönetiminde yapılan idmana futbolcular topla ısınma hareketleriyle başladı. Basına açık 15 dakikalık bölümde pas çalışması yapan turuncu-yeşillilerin, basına kapalı bölümde ise taktik idmanı yaptığı belirtildi. Sakatlığı geçen Cenk Ahmet Alkılıç ve milli takımlara giden 7 oyuncu da takımla çalışmaya başladı.
Öte yandan, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Safet Susic yönetiminde yapılan idmana futbolcular topla ısınma hareketleriyle başladı. Basına açık 15 dakikalık bölümde pas çalışması yapan turuncu-yeşillilerin, basına kapalı bölümde ise taktik idmanı yaptığı belirtildi. Sakatlığı geçen Cenk Ahmet Alkılıç ve milli takımlara giden 7 oyuncu da takımla çalışmaya başladı.