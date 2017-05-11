Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kasımpaşa'nın rakibi Rize

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Bu haber kez okundu.

Kasımpaşa'nın rakibi Rize

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek moral depolayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde geride kalan 30 haftada topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 27 puanla 16. sırada kümede kalma mücadelesi veriyor. İki takım arasında ligin 14. haftasında Rize'de oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 1-0 kazanmıştı. Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Lacivert-beyazlı ekipte Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde hücum hattında önemli eksikler bulunuyor. Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita ile bir süredir sakatlığı bulunan Tunay Torun'un yanı sıra Galatasaray maçında sakatlanan Adem Büyük, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigKasımpaşaÇaykur Rizespor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100