Kasımpaşa'nın rakibi Rize

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.



Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek moral depolayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde geride kalan 30 haftada topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 27 puanla 16. sırada kümede kalma mücadelesi veriyor. İki takım arasında ligin 14. haftasında Rize'de oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 1-0 kazanmıştı. Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Lacivert-beyazlı ekipte Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde hücum hattında önemli eksikler bulunuyor. Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita ile bir süredir sakatlığı bulunan Tunay Torun'un yanı sıra Galatasaray maçında sakatlanan Adem Büyük, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.