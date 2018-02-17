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Kasımpaşa'ya ağır konuk

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek

17 Şubat 2018 Cumartesi 13:27
Kasımpaşa'ya ağır konuk

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayan lacivert-beyazlılar, iç sahada oynadığı 2 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 26 puanla haftaya 11. sırada girdi. Lacivert-beyazlı ekipte sakatlık sonrası takımla çalışmalara katılan Olivier Veigneau'nün Galatasaray karşısında forma giymesi bekleniyor.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.

AA

Son Güncelleme: 17.02.2018 13:39
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigPopovKasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan StadıKasımpaşaHalis ÖzkahyaGalatasarayFutbol
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