Kasımpaşa'ya dayanıklılık testi

Kasımpaşa, 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, lacivert-beyazlı oyuncular dayanıklılık testinden geçti.
Kemerburgaz'daki Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren oyuncular, kulüp doktoru Cem Ergenç ve sağlık ekibi eşliğinde izokinetik kuvvet testine tabi tutuldu. Dörderli gruplar halinde yapılan testte lacivert-beyazlıların kuvvet değerleri tespit edildi.
Spor Toto Süper Lig temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına akşam devam edecek.
AA