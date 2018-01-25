Kasımpaşa'ya zor rakip

Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde geride kalan 18 haftada topladığı 22 puanla Beşiktaş karşısına 11. sırada çıkacak. Lacivert-beyazlılar, ligin ikinci yarısına 3-2'lik Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle başladı.
Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek başlayan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ise 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Kart cezalı oyuncusu bulunmayan lacivert-beyazlı takımda, sakatlıktan yeni çıkan Olivier Veigneau ile Fode Koita'nın Beşiktaş'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Kasımpaşa'da Veysel Sarı, Beşiktaş'a karşı sarı kart görmesi durumunda 20. haftada oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
AA