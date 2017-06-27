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Kasımpaşa, yarın topbaşı yapıyor

18 Temmuz'a kadar Kemerburgaz'da çalışacak lacivert-beyazlılar, yurt dışı kampı için 19 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek

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Kasımpaşa, yarın topbaşı yapıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak. Süper Lig'de geçen sezonu 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 10. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, yeni sezonu yarın yapacağı antrenmanla açacak. Kemerburgaz Tesisleri'nde topbaşı yapacak Kasımpaşa, hazırlıklarını 18 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek. Lacivert-beyazlı ekip, yurt dışı kamp çalışmaları için 19 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Hazırlıklarına bu ülkede devam edecek Kasımpaşa, 1 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.

Tek transfer yapıldı
Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Kasımpaşa, şu ana kadar kadrosuna bir oyuncu kattı. Lacivert-beyazlılar, İsviçre'nin Luzern takımının 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr'ı 2 yıllığına transfer etti. Kasımpaşa'da Tunay Torun, Andre Castro ve Titi'nin sözleşmeleri sona ererken, geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Kenny Otigba, Cristian Guanca, Herolind Shala, Samuel Eduok ve Batuhan Altıntaş takımlarına geri döndü. Bu oyunculardan Tunay Torun, Medipol Başakşehir ile sözleşme imzaladı, Castro ve Titi ise henüz bir kulüple anlaşmadı. Lacivert-beyazlı ekip, Turgut Doğan Şahin'in sözleşmesini 2+1, kaleci Ramazan Köse'nin sözleşmesini ise 3+1 yıllığına uzattı.

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STSLKasımpaşaTopbaşı
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