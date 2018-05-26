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Kasımpaşalı kaleciye yurt dışı teklifi

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren kaleci Kadem Burak Yaşar'a İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano talip oldu

26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:30
Kasımpaşalı kaleciye yurt dışı teklifi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın bu sezon sonu sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki file bekçisi Kadem Burak Yaşar'a İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano'un transfer teklifinde bulunduğu bildirildi.

Genç kaleci, yaptığı açıklamada, 2 yıldır formasını giydiği Kasımpaşa ile sözleşmesinin bu sezon sonunda sona erdiğini belirtti. Sözleşmesinin bitmesinin ardından çok sayıda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig ekibinden transfer teklifi aldığını dile getiren Yaşar, gelişmeleri değerlendirirken son teklifin de yurt dışından geldiğini söyledi.

Yaşar, İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano takımının yöneticilerinin kendisini telefonla arayıp, "Seni takımımızda görmek istiyoruz." diyerek transfer teklifinde bulunduklarını belirtti. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Boluspor ile oynadıklarını hatırlatan Yaşar, şöyle konuştu: "Lugano yöneticileri Boluspor maçında başka bir oyuncuyu izleyemeye gelmişler, beni beğenmişler. Tekliflerini ilettiler, şu an görüşmeler de sürüyor. Görüşmelerimi menajerim yürütüyor. Gayet de iyi gidiyor. Şartlar uygun olduğu takdirde ilk tercihim de yurt dışı olacak. Ama ne olursa tek hedefim uzun yıllar başarılı bir şekilde Türk futboluna hizmet etmek. Bunu başaracağımı da biliyorum."

Yaşar, 12 yaşında Mecidiyeköyspor altyapısında başladığı futbolda A takıma yükseldikten sonra Sarıyer'e transfer olduğunu, burada da 4 yıl forma giydikten sonra da 2 yıl önce Kasımpaşa'ya geldiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2018 16:41
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaKadem Burak YaşarLugano
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