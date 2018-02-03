"Kaybetme kredimiz kalmadı"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Bursaspor karşısında aldıkları beraberlikle, Spor Toto Süper Lig'de puan kaybetme kredilerinin kalmadığını söyledi.

Metin Albayrak, Beşiktaş Futbol Akademinin Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği Aile Eğitim Seminerleri sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: "Dün günümüzde değildik. İyi oynadığımızı düşünmüyorum ama önümüzde daha çok uzun bir maç trafiği var. Bundan sonraki maçlarda artık puan kaybetme lüksümüz, kredimiz kalmadı. İnşallah buradan iyi dersler çıkaracağımızı ümit ederek şampiyonluk yolunda kalan maçlarımızı daha iyi oynayacağımızı düşünüyoruz."

Beşiktaş'ın hedefinin her sene şampiyonluk olduğunun altını çizen Albayrak, "Çünkü Beşiktaş Türkiye'nin en büyük kulübü, ilk kulübü. Her sene hedefimiz Beşiktaş'ın oynadığı her kulvarda şampiyonluktur. Daha çok altyapımızdan gelmiş, Beşiktaş'ın kültürü ile yetişmiş, 'Şeref'inle oyna Hakkı'nla kazan.' mottomuzu öğrettiğimiz çocukları çoğaltmak ve gerçek Beşiktaşlılarla birlikte her sene şampiyon olmak en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında rekabet ettikleri takımların belli olduğunu aktaran Metin Albayrak, "Beşiktaş şampiyonlukta en büyük adaydır. Hedeflerimiz Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da ülkemizi temsil eden tek takımız. En büyük hedefimiz de çeyrek finale gitmek." değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, Kulüpler Birliği Vakfına başkan seçilmesinin de çok önemli olduğunu dile getiren Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'la ilgili çizdiğimiz vizyon ve hedefleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şampiyon olmak, gelirlerimizi çoğaltmak ve Beşiktaş'ı Avrupa'nın ilk 10 takımından biri haline getirmek istiyoruz. Bunu kendi yetiştirdiğimiz çocuklarla yapmak en büyük arzumuz. Başkanımız da Kulüpler Birliğinin başkanı olarak bu vizyonda. Kendi kulüplerimizi temsil ediyoruz ama en sonunda Türk Milli Takımı'nı ve ülkemizi temsil ediyoruz. En büyük hedefimiz, diğer kulüplerle birlikte yabancı sayısının aşağıya indirilmesi. Takımlarda daha fazla Türk oyuncunun oynamasını sağlamak. Bu çerçevede başkanımızın hedefleri ve vizyonu var. Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği başkanı olması Türk futbolu adına çok önemli bir kazançtır."