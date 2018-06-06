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Kayıhan'ın vefatı yasa boğdu

TFF ve spor kulüpleri taziye mesajı yayımladı

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:34
Kayıhan'ın vefatı yasa boğdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bazı spor kulüpleri 64 yaşında hayatını kaybeden teknik direktör Ümit Kayıhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Türk futboluna uzun yıllar futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet veren değerli spor adamı Ümit Kayıhan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, merhum Ümit Kayıhan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dilendi.

Altay

Altay Kulübünden Ümit Kayıhan'ın vefatı nedeniyle yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Camiamızın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ümit Kayıhan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kayıhan ailesi başta olmak üzere büyük Altay ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

Altınordu

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "1982-1985 yıllarında formamızı giyen, eski yöneticilerimizden Riyaz Kayıhan'ın oğlu teknik direktör Ümit Kayıhan'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz."

Bursaspor

Bursaspor Kulübü ise yaptığı açıklamada, "Eski teknik direktörlerimizden Ümit Kayıhan’ın vefat haberini büyük üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Denizlispor

Denizlispor Kulübü de Ümit Kayıhan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü içinde öğrendikleri belirtilerek, Kayıhan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Göztepe

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Göztepe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan, 2000-2001 sezonunda takımımızı Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun değerli ismi Ümit Kayıhan'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileriz."

Karşıyaka

Karşıyaka Kulübünden yapılan açıklamada, Ümit Kayıhan'ın 1988-1989 ve 1993-1994 sezonlarında teknik direktör olarak kulüpte çalıştığı belirtilerek, "Türk futbolunun ve İzmir'in değerli futbol adamlarından Ümit Kayıhan'ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2018 13:36
Anahtar Kelimeler:
Ümit KayıhanTeknik DirektörFutbol
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