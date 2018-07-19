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Kaynak, Elazığspor'a destek istedi

Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Önümüzü görsek, burada hep doğru işleri yaparak sıkıntıları aşarız" diye konuştu

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:17
Kaynak, Elazığspor'a destek istedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Elazığspor'a destek verilirse eski günlerinden daha iyi olacağını düşünüyorum. Önümüzü görsek, burada hep doğru işleri yaparak sıkıntıları aşarız." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Tetiş Yapı Elazığspor, kulüpte yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bu yıl henüz transfer gerçekleştiremeyen ve altyapıdan çıkardığı sporcularla kadroya takviye yapan Tetiş Yapı Elazığspor, teknik direktör Orhan Kaynak yönetiminde Palandöken'de yaklaşık 2 bin 800 rakımda güç depoluyor.

"İmkanlar sunularak başladık, gidişat öyle olmadı"

Teknik direktör Orhan Kaynak, yaptığı açıklamada, çok zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarına Elazığ'da başladıklarını anımsatan Kaynak, şunları kaydetti: "Tabii sezona bu düşüncelerle başlamadık. Yeni projelerle, Hacı Murat Yümlü başkanlığında güzel bir yönetim oluşturuldu. Valilikten, belediyeden, vekillerden destek alınmış olarak başlandı. Transfer tahtası açılarak, imkanlar sunularak başladık. Gidişat öyle olmadı, bu hale geldik. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin karşılamış olduğu kamp masraflarıyla buraya geldik. Başkan Mehmet Sekmen'e buradan teşekkür ediyorum. Burada ne kadar kalacağımız da belli değil. Belki Erzurum Büyükşehir Belediyesi bir kısmını verdi. Bugün ya da yarın buradan ayrılma durumumuz da var."

"Tek başımıza burada çalışıyoruz"

Kaynak, takımın gidişatıyla ilgili Elazığ'dan müjdeli haber beklediklerini belirterek, şehirden umutlarını kesmediklerini dile getirdi. Elazığspor'un gerçek sahibi olan taraftarların kendilerine destek olmasını isteyen Kaynak, "Bizim işimiz saha dışında değil saha içinde. Saha içindeki birlikteliğimiz müthiş ama saha dışındaki organizasyonda Elazığ yönetimi, idarecileri bir an önce harekete geçmeli ki lig başlamadan, oyuncu transferleri bitmeden hareket etmemiz lazım. Altyapı ile birlikte 12 oyuncumuz var. Başımızda medya sorumlumuz var, onun dışında kimse yok. Böyle tek başımıza burada çalışıyoruz." diye konuştu.

Yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen futbolcularının disiplinle işlerine sarıldığını aktaran Kaynak, oyuncularının oldukça büyük fedakarlık yaptığını anlattı.

"Tatos ve Elmar, 'Hocam seninleyiz' dediler"

Futbolcularla sürekli toplantılar yaptıklarını belirten Kaynak, şunları ifade etti: "Tatos ve Elmar'ın FIFA'ya verme durumları vardı, menajerlerinden haber bekliyorlardı. Bana geldiler 'Hocam biz seninle beraberiz. Menajerlerimiz FIFA'ya vermiş olsalar bile biz 10 gün burada seninleyiz, bundan sonraki oluşuma göre hareket edeceğiz. Sahada işimizi yapacağız.' dediler. Bu çocuklar hakikaten Elazığspor formasını ve şehrini seviyor. İnşallah umudumuz var, Elazığ'dan umutla gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Elazığspor'a destek verilirse eski günlerinden daha iyi olacağını düşünüyorum. Önümüzü görsek, burada hep doğru işleri yaparak sıkıntıları aşarız. Oyuncunun Elazığspor'a parayla değil gönlüyle gelmesi gerekiyor. Böyle başarılı olunuyor. Takım olmamız lazım. Şu andaki mevcut oyuncular bunu yapıyor, gönülden buradalar."

Orhan Kaynak, bu süreçte transfer yapma şanslarının olmadığını vurgulayarak, "En büyük sorunumuz, bir belirsizlik var ve kulüp yönetimimiz yok. En çok bu belirsizlik bizi üzüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 19.07.2018 12:40
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigOrhan KaynakKampFutbolErzurumElazığspor
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