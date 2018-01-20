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Kayseri, Aslan'dan 1 puan istiyor

Kayserispor Teknik Direktör Sumudica, "Galatasaray karşısına en az 1 puan parolasıyla çıkacağız. Çok zor bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:57
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Kayseri, Aslan'dan 1 puan istiyor

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile yapacakları maça en az 1 puan hedefiyle hazırlandıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 22 Ocak Pazartesi günü konuk edecekleri Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu aktardı. Her maçta olduğu gibi Galatasaray karşısında da taraftara ihtiyaçları olduğunu belirten Sumudica, "Galatasaray'ın başında çok tecrübeli bir hoca var. Hedefleri olan, her sezon şampiyonluğa oynayan bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Galatasaray karşısına en az 1 puan parolasıyla çıkacağız. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Bu zor maçta taraftarların desteğini bekliyorum." dedi.

Takımın durumunu da değerlendiren Sumudica, dengeli ve güçlü bir kadro kurduklarını, sezonun ikinci yarısısında da güzel sonuçlar almayı hedeflediklerini ifade etti. Devre arası iki transfer yaparak kadrolarını güçlendirdiklerini, sezonun ilk yarısında sakatlıklarından dolayı forma şansı bulamayan Asamoah Gyan ve Silvestre Varela'nın da takıma katkı vermelerini beklediklerini anlatan Sumudica, şunları kaydetti: "Takımdan ayrılacak 2-3 oyuncumuz var. Kadromuz kalabalık oldu. Limit açmak için de 2-3 oyuncuyu göndermemiz gerekiyor. Varela da Gyan da Antalya'daki gibi çalışırlarsa takıma yardım edebilirler. Maç gününü bekliyoruz. Takım Antalya'da gerçekten çok iyi çalıştı. Güzel şeyler bizi bekliyor. Dengeli, iyi bir kadro kurduk. Transferi de kapattığımızı söyleyebilirim. Bu takımla ligde mücadelemize devam edeceğiz."

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesine de değinen Sumudica, Teleset Akhisar Belediyespor ile eşit tur şansına sahip olduklarını dile getirdi.

Antrenman

Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde teknik direktör Sumudica yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Koşuyla başlayan antrenmanda, pas ve topla çeşitli çalışmalar yapıldı. İdmana, yeni transferler William de Amorim ile Artem Kravets de katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntrenmanFutbolGalatasarayKayserisporSÜPERLİGTeknik Direktörü Marius Sumudica
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