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Kayseri Başkent'ten turla döndü: 3-2

Türkiye Kupası'nda Sergen Yalçın'lı Kayserispor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:20
Kayseri Başkent'ten turla döndü: 3-2

 Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Khalili, Selçuk Şahin (Dk. 78 Murat Duruer), Serdar Gürler, Bady, Aydın Karabulut (Dk. 55 Velikonja), Muric (Dk. 46 Mehmeti)

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Efe Halil Özaslan, Mabiala, Hakan Aslantaş, Rotman, Sow, Güray Vural, Umut Sönmez (Dk. 62 Nguemo), Varela (Dk. 79 Mendes), Welliton (Dk. 69 Umut Bulut)  

Goller: Dk. 34 ve 45 Welliton, Dk. 77 Uğur Çiftçi (kendi kalesine) (Kayserispor), Dk. 68 Serdar Gürler, Dk. 86 Velikonja (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 10 Mabiala, Dk. 54 Sow, Dk. 90 Güray Vural, Dk. 90+3 Muammer Zülfikar Yıldırım (Kayserispor), Dk. 45 Serdar Gürler (Gençlerbirliği) 

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Kayserispor 1-0 öne geçti. Güray Vural'ın Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada Welliton, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

45. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Palitsevich'in hatasından faydalanarak topu kapan Welliton, tek vuruşla kaleci Hopf'un ayağının dibinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

67. dakikada hakem Bülent Yıldırım, Velikonja'nın düşürüldüğü pozisyonda penaltı atışına karar verdi. 68. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Gürler, kaleci Muammer'den dönen topu tamamlayarak farkı 1'e indirdi: 1-2

77. dakikada Güray Vural, Luccas Claro'nun hatasından faydalanarak kaptığı topu Gençlerbirliği ceza alanın solundan yerden sert ortaladı. Kaleci Hopf'un kontrol edemediği topa ters bir vuruş yapan Uğur Çiftçi, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 1-3

86. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar 1'e indirdi. Kayserispor ceza alanı çizgisi üstünde topla buluşan Velikonja, sert bir vuruşla kaleci Muammer'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3 

Karşılaşmayı Kayserispor 3-2 kazandı.
Anahtar Kelimeler:
FutbolZiraat Türkiye KupasıSon 16 TuruGençlerbirliğiKayserisporKayserispor 3-2 Yendi
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