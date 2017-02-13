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Kayseri'de yüzler gülüyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, "Bizim için önemli olan galip gelmekti, Galatasaray maçını da kazandık ve bitti" dedi

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:57
Kayseri'de yüzler gülüyor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da yenmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 

Eskici, yaptığı açıklamada, yönetim olarak kısa süre önce göreve geldiklerini anımsatarak, "Göreve geldikten sonra 2 müsabaka kazandık. Bizim için önemli olan galip gelmekti, Galatasaray maçını da kazandık ve bitti. Kayseri'ye döndük, izin yapmadan Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Kazandığımız için mutluyuz." dedi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde keyif veren bir futbol oynadıklarını aktaran Eskici, "Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi takım oturdu ve rahat oynadık. Büyük camialara saygı duyuyoruz, büyüklüklerinin farkındayız. Yine de Galatasaray ya da Fenerbahçe galibiyetlerine 6 puan vermiyorlar. Sonuçta kazandığınızda 3 puan elde ediyorsunuz. Çok şükür iyi oynadık, kazandık." ifadelerini kullandı.

19 puanın 8'i Fenerbahçe ve Galatasaray'dan
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon topladığı 19 puanın 8'ini Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aldı. Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Kayserispor, bir önceki hafta ise sahasında Fenerbahçe'yi 4-1 yenmişti. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3, sahasında ise Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı. 

Yalçın yönetiminde 4 maçta 7 puan
Kayserispor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 4 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Sergen Yalçın idaresinde yükselişe geçti. Kayserispor, Yalçın yönetiminde çıktığı müsabakalarda Fenerbahçe'yi 4-1, Galatasaray'ı ise 2-1 yenerken, Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Sergen Yalçın'ın takımın başında çıktığı ilk maçta ise Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilmişti.   
Anahtar Kelimeler:
FutbolKayserisporHasan Ahmet Eskici
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