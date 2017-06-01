Kayseri'den Rusya'ya gidebilir

Rus basınına bir röportaj veren 30 yaşındaki golcü, Spartak Moskova günlerinden bahsetti ve "Rusya'yı seviyorum, kariyerimin büyük bir parçasıydı. Rusya'da geçirdiğim yılların hayatımın en mutlu yılları olduğunu söyleyebilirim. Spartak Moskova benim için bir aile, bir aile evi oldu. Takıma futboldaki en iyi yıllarımı adadım, geliştim, sevildim ve taraftarlar tarafından tanındım. Teknik direktör Valery Karpin, benim için bir baba gibiydi" dedi.
Taraftarların kendisine olan sevgisini ve desteğini özlediğini dile getiren Welliton, ırkçılıkla ilgili de, "Dürüst olmak gerekirse, Rusya'daki ilk ayımda ırkçılıktan çok çektim. Fakat kısa bir süre sonra, insanlar tenimin rengiyle ilgilenmeyi bıraktı çünkü iyi bir futbl sergiledim ve herkes buna bayıldı. Genel olarak futboldaki ırkçılık kötü bir olay ve mutlaka ortadan kaldırılması gereken ciddi bir problem" ifadesini kullandı. Spartak Moskova'da oynadığı dönemde yıldızının bir türlü barışmadığı CSKA Moskova kalecisi Igor Akinfeev hakkında da konuşan tecrübeli golcü, "Akinfeev ile sahada her zaman problemlerimiz oldu ancak beni neden bu kadar sevmediğini bilmiyorum. Igor'un mükemmel bir futbolcu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Rusya'ya dönmeye sıcak baktığını söyleyen Welliton, "Kariyer gelişimim için bu opsiyonla ilgileniyorum ancak bu tamamen bir kulüpten gelecek teklifi bağlı. Kesinlikle gitmeyeceğim iki takım var; CSKA ve Zenit. Spartak Moskova'ya ihanet edemem" dedi. 2016'da Terek'in kendisine tekif yaptığını açıklayan 30 yaşındaki Brezilyalı golcü, "Terek Grozny bana teklif yapmıştı. Görüşmeler oldu ancak anlaşamaya varamadık. Özellikle, Terek'in finansal unsurları beni tatmin etmemişti" diye görüş bildirdi.