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Kayseri eski Başakşehir'liyi alıyor

Kayserispor, Anderlecht forması giyen Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiralamak için kulübüyle anlaştı

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Kayseri eski Başakşehir'liyi alıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Anderlecht forması giyen orta saha oyuncusu Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiralıyor.

Kayserispor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiralamak için Anderlecht ile anlaştı. 2014'te transfer olduğu Medipol Başakşehir'de iki sezon forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Stephane Badji'nin önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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FutbolKayserisporAnderlechtStephane Badji
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