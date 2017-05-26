Kayseri gelecek için tedbirli

Kümede kalma mücadelesi verdiği son iki sezonda da lige tutunan sarı-kırmızılı kulüp, üst sıralara oynayacak güçlü bir kadro kurmak için erkenden kolları sıvadı. Ligin 31. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen Kayserispor 'da yönetim, bu maçın ardından transfer çalışmalarını başlattı. Çok sayıda futbolcunun yer aldığı bir liste hazırlayan sarı-kırmızılı yöneticiler, her mevki için 15-20 futbolcu alternatifli 300 civarında oyuncunun bulunduğu transfer havuzu oluşturdu. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtikten sonra bitime 3 hafta kala ligde kalmayı garantilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çok büyük emekler verildiğini, sıkıntılar çekildiğini aktaran Bedir, benzer sıkıntıları bir daha yaşamak istemediklerini vurguladı.

"3 futbolcunun sözleşmesi bitiyor"

Bedir, bu nedenle, ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledikleri Atiker Konyaspor maçının ardından gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını aktararak, şöyle devam etti: "Hali hazırdaki kadromuzda 3 futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor, 4 kiralık oyuncumuz var, kadroda eksik bölgelerimiz var. Bunların hemen hazırlıklarına başladık, içeride ve dışarıda yerli ve yabancı çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlar bir program geliştirdi. 300 civarında, her mevkiden 15-20 oyuncu portföyü oluşturuyorlar. Bunların içerisinde bizim istemediklerimiz olacak, bizim istediğimiz halde bizi istemeyecek oyuncular olacak, ekonomik olarak hesaplarımızın tutmadığı faktörler olacak ama kaybedecek zamanımız yok." Bedir, "O kısa zamanda kadroyu oluşturmanın zorluğunu, sıkıntısını yaşamış birisi olarak biraz daha önce davranıp sezona biraz daha rahat girmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sezon Kayserispor alt sıralarda kesinlikle anılmayacak. Yukarılarda artık nerede yer bulursak onun için çabalayacağız." diye konuştu.