Kayseri, kupaya göz dikti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u eleyerek son 16'ya adını yazdıran Kayserispor, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

2007-2008 sezonunda Gençlerbirliği'ni finalde yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon da kupayı Kayseri'ye getirmek istiyor. Kulüp başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamada, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi gittiklerini, 25 kişilik geniş kadrolarıyla her iki kulvarda da yarışacak bir takıma sahip olduklarını söyledi.

Ekip olarak hazırlık maçı dahi olsa kaybetmeyi kabul etmeyen bir ruha sahip olduklarını belirten Bedir, şunları kaydetti: "Biz antrenmanlarda bile kendi takımımız içerisinde bir takım tutuyoruz, o takımın yenmesi için çıldırıyoruz, kendimizi kenarda tutamıyoruz. Hazırlık maçlarında dahi galip gelmeyi, bir adım öne çıkmayı hedeflemiş yönetim, teknik heyet, oyuncu grubunun içerisinde Ziraat Türkiye Kupası da tabii ki bizim için sonuna kadar gidilmesi gereken bir yer. Zaten geniş bir kadroya sahibiz. 25 tane birbirine yakın oyuncumuz var. İki kulvarda gidebilmek adına bizim hiçbir tereddütümüz yok. Hocamızla da bu konuyu konuştuk. Eğer becerebilirsek, alabilirsek kupada da ikinciyi tekrarlamak istiyoruz."

"Bizde savunma Umut'la başlar"

Süper Lig'de takım savunmasıyla ön plana çıkan ve ligin en az gol yiyen takımlarından biri olduklarını aktaran Bedir, önceki sezonlarda Kayserispor'un çok fazla gol yediğini, bu sezon birçok maçta adeta kalesini gole kapatan bir takım oluşturduklarını ifade etti.

Sezon başında yaptıkları görüşmede Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın da bu konuya dikkat çektiğini ve ona göre hamleler yaptıklarını aktaran Bedir, "Hoca, sezon başında geldiğinde bir değerlendirme yaptık. Baktığında çok gol atmışız, galibiyetlerimiz var ama ligin de en fazla gol yiyen takımlarından biriyiz. Türkiye'de oynanan futbolu göz önüne alıp istişare ettiğimizde 'bir kere buna bir çözüm bulmamız gerekir' dedi. oyuncular ona göre transfer edildi." dedi. Ligde 15 maçlık periyot sonunda savunma problemini de aştıklarına dikkati çeken Bedir, şöyle devam etti: "Dikkat ederseniz bizde savunma Umut'la başlar. Rakip takım kalesinden itibaren presle başlıyor, rakibi nerede durdurabilirsek, orada durdurmaya çalışıyoruz. Geçebiliyorlarsa geçiyorlar. Bu, maç boyunca müthiş bir disiplin içerisinde devam ediyor. Problemli durumlarda hoca müdahalesini yapıyor ve yine aynı enerjisiyle devam ediyor. Beşiktaş maçında da 10 kişi kaldıktan sonra oyuna hocanın müdahalelerini herkes gördü. Hem oyun anlayışımız hem futbolcu kalitemiz hem de teknik heyetin bu konudaki emeğini takdir etmek lazım."