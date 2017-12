Kayseri, Mete Kalkavan'ı istemiyor

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'de 17 Aralık Pazar günü deplasmanda yapacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçına hakem olarak Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Bedir, kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Süper Lig'de fikstür ilerledikçe oynanan maçların öneminin daha da arttığını ve her kulübün kendi hedefleri doğrultusunda tüm güçlerini kullanıp puanlar almaya çalıştığını belirtti. Maçlar kıran kırana geçerken, kulüpler ve taraftarlar nezdinde hakemlerin müsabaka neticesine etki ettiği iddiasıyla konuya dahil edildiğine dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti: "Sonuçta, her yönetici, teknik direktör ve oyuncu gibi hakemlerin de masum ve art niyet taşımadan yaptığı hata olmuştur ve olacaktır. Özellikle oynadığımız son 3 maçta çok ciddi hakem hataları yaşamaya ve puanlar kaybetmemize rağmen konuyu sadece hata olarak değerlendirip, ön kesme, kasıt gibi iddialara katılmadığımızı beyan etmiştik. Ancak, 17 Aralık Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağımız maça hakem olarak Sayın Mete Kalkavan'ın atanması camiamız tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Maçta göstereceği performans, endişe ve dikkatle beklenmektedir."

"Bizim de hassasiyetlerimiz dikkate alınmalı"

Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacakları maçın hakemi Mete Kalkavan hakkında geçmişten gelen çekinceleri olduğunu belirten Bedir, şöyle devam etti: "Bu tavrımızın sebebi ise Merkez Hakem Kurulu tarafından detaylarıyla bilindiğini düşündüğümüz ve şehrimiz hafızasından henüz silinmeyen geçtiğimiz sezon sonuna doğru evimizde oynadığımız Kasımpaşa ve Osmanlıspor maçlarında Sayın Mete Kalkavan'ın gösterdiği yönetim şekli ve devamında aldığımız cezaların takımımızın ligde kalma mücadelesine vurduğu darbedir. Sayın Mete Kalkavan'ın maçın önüne geçme özellikleri de kulübümüz tarafından benimsenmemekte ve Kayserispor camiası sayın hocamızın, maçımızı yönetmesi durumunda hak etmediğimiz halde olumsuz bir şeylerin olacağından endişe etmektedir."

Bedir, herhangi bir kulübün hakem seçme lüksünün olamayacağını vurgulayarak, "Merkez Hakem Kurulu hangi maçta kimi görevlendirirse maçın hakemi odur ve kulüpler bunu kabullenir. Ancak, bazı hakemlerin aylarca, hatta yıllarca bazı kulüplerin maçlarına verilmediğini görünce, adalet adına, hakkaniyet adına, kulüp ayırımı yapılmadan bütün hakemler, bütün maçlara verilebilmeli veya bizim de hassasiyetlerimiz dikkate alınmalı diyoruz. Sayın Mete Kalkavan'a pazar günü yöneteceği maç için hakem şansı diliyor hakemin öne çıktığı değil, futbolun ve oyun kurallarının sahaya yansıyacağı bir müsabaka olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.