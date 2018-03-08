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Kayseri'nin Avrupa ısrarı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Önümüzde birbirinden zor 10 maçımız bulunmakta olup, bu maçlar UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen 3-4 takım için adeta play-off niteliğindedir" dedi

08 Mart 2018 Perşembe 12:42
Kayseri'nin Avrupa ısrarı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de kalan 10 maçlık periyodu iyi değerlendirip Avrupa kupalarında yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Bedir, yazılı açıklamasında, geçen sezon Süper Lig'den düşmesine kesin gözle bakılan Kayserispor'un, yönetim ve teknik heyet değişiklikleriyle önemli bir mücadeleye girdiğini ifade etti. Bu sezona da aynı heyecan ve ivme ile başlayan takımın kabus dolu günleri geride bıraktığını vurgulayan Bedir, 38 puanla ligde 5. sırada bulunduklarını hatırlatarak şunları kaydetti: "Önümüzde birbirinden zor 10 maçımız bulunmakta olup, bu maçlar UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen 3-4 takım için adeta play-off niteliğindedir. 10 maçlık bu periyoda, Avrupa hedefi olan 3-4 takımın en önünde lider olarak giriyoruz. 2017-2018 sezonu tamamlandığında, bu takımlar arasındaki en önde olan konumumuzu koruyacak ve Kayserispor'umuzu Avrupa'ya taşıyacağız. Ancak unutmamalıyız ki, önde olmak önemli değil, önde bitirmek önemlidir ve bu süreçte önemi az olan hiçbir maç yoktur."

"Kardemir Karabükspor'dan rövanşı almak zorundayız"

Bedir, 11 Mart Pazar günü konuk edecekleri Kardemir Karabükspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ligin ilk yarısında, Karabük'te 10 kişi kalmalarına rağmen rehavetimizden yenildiğimiz rakibimize karşı mutlaka galip gelip hem 3 puan hem de rövanşı almak zorundayız. Karabükspor'u yendiğimiz takdirde ikinci yarının ilk 8 maçında 11 puan almış olacağız. İlk yarının ilk 8 maçında 14 puan aldığımız düşünüldüğünde sadece 3 puanlık bir eksiğimiz olacaktır ki bu da bizi hedefimizden saptırmaz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erol BedirFutbolKayserisporSÜPERLİG
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