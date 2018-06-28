Kayseri, Paşa'nın elinden kaptı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah ve kulübü Atletico Madrid ile prensipte anlaştıklarını belirtti.

Bedir, yaklaşık 1,5 aydır Mensah ile görüştüklerini ve oyuncu ile aralarında protokol imzaladıklarını ifade etti. Yüksek bonservis ücretinden dolayı Mehsah'ı kiralık olarak kadrolarına katmayı planladıklarını aktaran Bedir, "Mensah ile görüşüyoruz. Protokol de yaptık. Bizde oynamak istiyor. Fakat bonservisi çok pahalı olan bir oyuncu, 7-8 milyon avrolardan bahsediliyor. Mensah'ın bonservisi Atletico Madrid'de. Kasımpaşa'da kiralıktı, biz de tekrar kiralık olarak kadromuza katmak istiyoruz. Prensip olarak oyuncu ve kulübüyle anlaştık." dedi.

Oyuncunun bu ayın sonuna kadar Kasımpaşa ile sözleşmesinin devam ettiğini ama birkaç gün içerisinde transferin kesinlik kazanacağını anlatan Bedir, şunları kaydetti: "Mensah 30 Haziran'a kadar Kasımpaşa oyuncusu ve satın alma opsiyonları var ama rakamlar da çok büyük. Onların alma şansı yok ama mevzuat açısından 30 Haziran'dan önce resmi bir şey yapamıyoruz. Transfer bitmeden bitti denmez ama geldiğimiz noktaya baktığımız zaman gerek Türkiye'den gerek İspanya'dan ve farklı ülkelerden Mensah'a teklif var ama bu oyuncuya şu anda en yakın olan kulüp biziz. Bir iki gün içerisinde netleşir diye düşünüyorum."

Kamuoyunda Kayserispor'un Volkan Şen ile ilgilendiği yönündeki haberlere de değinen Bedir, bu futbolcunun gündemlerinde olmadığını sözlerine ekledi.