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Kayseri şehit ve gazileri unutmuyor

Kayserispor, şehit ve gazi yakınları için büyük bir jest yaptı

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:28
Kayseri şehit ve gazileri unutmuyor

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, kentte bine yakın şehit ve gazi ailesi olduğunu belirterek, "250 kişilik büyük localarımız var. Passolig kartlarını bize ulaştırırlarsa onlara ücretsiz bilet yükleyeceğiz. Ailelerimizi ağırlamak istiyoruz." dedi.

Bedir ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti. Burada konuşan Bedir, aldıkları görevi nasıl yerine getireceklerini, nasıl bir yönetim sergileyeceklerini kentin diğer paydaşlarını ziyaret ederek anlattıklarını söyledi. Yönetim kuruluyla dün bir toplantı yaptıklarını anlatan Bedir, şunları kaydetti: "Halkla bütünleşmek adına önemli bir şey yaptık. Maç günleri herkes bilir, loca talebi olur. Şehrin belirli kesimi, misafirleri için loca ayarlanmasını ister. Biz locaları da satışa çıkardık. Küçük fiyatlarla bir maçlık ya da tüm maçlar için localara fiyatlar koyduk. O anda maç heyecanıyla artık hiçbir arkadaşımız loca, bilet ayarlama derdiyle uğraşmayacak. Sitemizde hepsinin fiyatı belli. 'Locada ben otururum, burada ben otururum.' ayrımını da ortadan kaldırmış olduk. Ben de o gün nerede boş yer varsa oraya oturacağım. Hiçbirimizin rezerve ettiği bir yer yok. Ayrıca Kayseri'de bine yakın şehit ve gazi ailesi olduğunu biliyoruz. 250 kişilik büyük localarımız var. Passolig kartlarını bize ulaştırırlarsa biz onlara ücretsiz bilet yükleyeceğiz. Ailelerimizi ağırlamak istiyoruz."

Ligde hafta sonu deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatan Erol Bedir, taraftar desteği için İstanbul'daki Kayserililer Derneği ile görüştüklerini dile getirdi. Bedir, geçmişe ait borçlar nedeniyle futbolcuların hala alacakları olduğunu, bu sorunun zamanla aşılacağını belirtti. Yapacaklarını kısa, orta ve uzun vadeli planladıklarını ifade eden Bedir, bu kapsamda altyapıya ilişkin de projeleri olduğunu, zamanla bunu da hayata geçirmek istediklerini ancak şu an lige odaklandıklarını vurguladı. Cemiyet başkanı Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayserispor'un yaşadığı sıkıntıları bildiklerini ifade eden Kösedağ, bundan sonra başarılı bir dönem dilediklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
FutbolKayserisporErol Bedir
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