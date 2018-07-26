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Kayseri, taraftarı ile buluşuyor

Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunu 4 Ağustos Cumartesi günü taraftarıyla açacak

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:31
Kayseri, taraftarı ile buluşuyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunu 4 Ağustos Cumartesi günü taraftarıyla açacak.

Kulüp basın sözcüsü Orhan Taşçı, yaptığı yazılı açıklamada, Kayserispor'a yakışır sezon açılışı gerçekleştirmek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Sezon açılış programının Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 4 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacağını aktaran Taşçı, şunları kaydetti: "Şölen havasında geçecek sezon açılışımıza tüm Kayseri halkını bekliyoruz. Açılışta futbol takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuz taraftarlarımızla buluşacak. Bengü ve Kenan Doğulu konserinin yanı sıra ışık, ses ve havai fişek gösterileri ile birçok sürpriz etkinliklerimiz de olacak. Bu güzel organizasyonda bizlere desteklerini esirgemeyen ana sponsorumuz Boydak Holding ve değerli CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'e de kulübümüz adına şükranlarımızı iletiyorum."

AA

Son Güncelleme: 26.07.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSezon AçılışıOrhan TaşçıKayserisporFutbol
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