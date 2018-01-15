Kayseri'ye Ukraynalı golcü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Dinamo Kiev'in 28 yaşındaki Ukraynalı golcüsü Artem Kravets'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı takımın, Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi’nde kamp yaptığı otelde düzenlenen imza töreninde, Ukraynalı oyuncu 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende ilk olarak konuşan kulüp başkanı Erol Bedir, Ukrayna Milli Takımı'nın golcüsünü kadrolarına kattıklarını belirterek şunları söyledi: "Geçen sene devre arasından itibaren kendisiyle ilgileniyorduk, farklı girişimlerimiz oldu. Sözleşmesi devam ediyordu, çok talibi vardı. Sezon başında tekrar görüştük, oyuncu ile anlaşmamıza rağmen bonservis engeline takıldık ve bugüne kadar olmadı. Artem burada oynamak istediği için sözleşmesini uzatmadı ve yasalar gereği kendisi ile görüşme şansımız oldu. Sezon sonu için gelmesi noktasında mutabık kaldık. Aramızdaki görüşme sonucununda kulüpten ayrılabilirse devre arasında da kendisini istediğimizi söyledik. Kendisi sözünde durdu hem de kulübü ile kendisi görüşüp, fedakarlık yaparak devre arasında takımımıza katıldı. Bugün de sağlık kontrolünden geçti. Bu imzanın hayırlı olmasını diliyoruz."

Kravets ise Kayserispor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "Kayserispor takımı ile uzun süredir görüşme içerisindeydik sonunda anlaşmaya vardık. Kayserispor ile ilgili çok bilgi aldım. Buraya geldiğim için çok mutluyum, çok ciddi uğraştık, bazı fedakarlıklarda bulunduk. Burada bulunduğum süre içerisinde takımı daha iyi yerlere götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." Kayserispor, Kravets ile Süper Lig'de ikinci yarı öncesinde, ikinci transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar daha önce Brezilyalı orta saha oyuncusu William Douglas de Amorim'i kadrosuna katmıştı.