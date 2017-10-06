Kayserilinin transferi böyle olur!

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, eski oyuncuları Welliton Soares de Morais'in yeni takımıyla yaptıkları anlaşma doğrultusunda 1,5 milyon avro aldıklarını, kulübün ciddiyetini anlatmak adına bankanın kestiği 78,5 avroluk havale ücretini de oyuncudan tahsil etttiklerini belirtti.

Bedir, yaptığı açıklamada, Welliton'un Kayserispor'dan kulübü hiçe sayarak olaylı bir şekilde ayrıldığını söyledi. Welliton'un Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulüple anlaştığını anımsatan Bedir, "2 yıl forma giydiği kulüpten bu şekilde ayrılınca yöneticiler olarak biz üzüldük. Kayserispor gibi bir markaya yaptıklarından dolayı canımız sıkıldı. Böyle olunca aramızda bir hukuk kalmadı. Sadece normal alacak verecek meselesine dönüştü." diye konuştu.

Welliton'un transfer olduğu kulüple görüşüp anlaştıklarının altını çizen Bedir, şunları kaydetti: "Anlaşmamız doğrultusunda bize 1,5 milyon avro para yolladılar. Biz de evraklarını verecektik. Ancak havale yapılırken 78,5 avro işlem ücreti olarak kesildi. Biz de bu parayı istedik. Burada bizim derdimiz para değil. Kulübün ciddiyetini anlatmak adına biraz da espri olsun diye bu işlem ücretini istedik. Oyuncu da bu parayı bir taksiciyle kulübe yolladı. Paranın azlığı çokluğu, varlığı yokluğu önemli değil. Prensipler önemli. Kayserispor'dan bir oyuncu haksız bir şekilde, elini kolunu sallayarak gidemez. Giderse eğer, bunun müeyyidelerini hem karşı kulüp hem de oyuncu öder. Sonuçta anlaştığımız para, kulübümüzün hesaplarına girdi, biz de Welliton'un evraklarını verdik." Bedir, bu olayın her oyuncuya ders olması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini tamamladı. Welliton, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Sharjah'da forma giyiyor.

Sumudica: Ümidim puanlarla Karabük'ten dönmek

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları maçın çok zor geçeceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın Kardemir Karabükspor müsabakasına hazırlanmaları için iyi geldiğini belirtti. Kardemir Karabükspor'daki teknik direktör değişimine dikkati çeken Sumudica, "Rakibimizin hocası değişti. Ligde 5 puanı olan bir ekip. Bir takıma yeni hoca geldiğinde oyuncular kendilerini daha çok göstermek istiyor. Hoca değiştiği zaman futbolcuların motivasyonu artıyor." diye konuştu.

Takımın genel durumu hakkında da bilgi veren Sumudica, şunları kaydetti: "Atila Turan'ın dışında sakatlığı bulunan oyuncumuz yok. Atila'nın da sakatlığı hafif. Pazartesi günü aramıza dönecek. Benim ümidim puan ya da puanlarla Karabük'ten dönmek. Galatasaray maçından sonra henüz yenilmedik. Umarım yine yenilmeyiz. Milli takımlarda olan oyuncularımız da umarım sağlıklı dönerler. Hedefim, güzel futbol oynatıp taraftarı sahaya çekmekti. Güzel futbol oynattığımıza inanıyorum. Taraftar da geliyor. Geçen sezon ortalama 4 bin taraftarla oynayan bir takımın, bu yıl ortalama 17 bin seyircisi var. Benim ilk hedefim buydu. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Eğer böyle oynamaya devam edersek daha fazla taraftar gelecektir. Taraftarlarımız şöyle bir hayale kapılmasınlar, her zaman yukarılarda mücadele edemeyebiliriz. Benim hedefim belli. İyi futbol oynatmaya çalışıyorum."

Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı dar alanda pas çalışması ve çift kale maçla tamamladı.