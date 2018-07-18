Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91755
ALTIN
189.331
DOLAR
4.8088
STERLİN
6.2727
EURO
5.5996

"Kayserispor'a ihanet ettiler"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "İddialı, güçlü, takviyeli ve geçtiğimiz sezondan daha başarılı olacak bir Kayserispor ile yeni sezona girmeyi planlıyoruz" dedi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:40
"Kayserispor'a ihanet ettiler"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, birçok olumsuzluğa rağmen daha başarılı bir sezon geçirmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim olarak 2016-2017 sezonu devre arasında çok zor bir durumdayken takımı devraldıklarını, bu süreçte kendilerine destek sözü verenlerin sözlerini yerine getirmediğini ve bugüne kadar Kayserispor'un yükünü yönetim olarak omuzladıklarını ifade etti. Kamuoyunda Kayserispor'un borçsuz bir kulüp olarak lanse edilmesine rağmen göreve geldiklerinde yaklaşık 140 milyon lira borç teslim aldıklarını aktaran Erol Bedir, şöyle devam etti: "Yönetim olarak, mevcut gelirlerimizle ancak 1 sezonu finanse edebilecekken, 2-3 yıllık gelirimiz kadar olan ve geçmişten gelen borcu ve faizini ise şehrin desteği olmadan kapatmamızın mümkün olamayacağı açıktır. Kaldı ki görevi aldığımızda yapılan görüşmelerde sorumluluğumuzda olmayan ve önceki dönemlerden gelen yükün şehir tarafından kaldırılması konusunda da ciddi bir konsensüs bulunmaktaydı. Ancak, gerek ülkemizde son 2 yılda yaşananlar, gerekse şehrimizin ekonomik sıkıntıları, gönülleri arzu etse de Kayserispor'umuza maddi destek sağlama konusunda ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır."

Başkan Bedir, genel kurullarda kulübün durumuyla ilgili üyelere ve taraflara bilgi verdiklerini anımsatarak, "Gerçekleri değerli hemşehrilerimiz ve büyük taraftarımızla paylaşmış, koltuğa çakılı olmadığımızı, talipleri varsa yönetime gelmelerini ve yönetimi devredeceğimizi beyan ederek kimse çıkmazsa da bırakıp kaçmayacağımızı belirtmiştik. Hemşehrilerimizin desteği ve büyük taraftarımızın ısrarlı talebiyle göreve devam ettik ve tüm gücümüzle maddi, sportif, idari anlamda mücadele ederek her türlü engelleme çalışmalarına, sponsor olanlara, olmak isteyenlere, hatta maça gelenlere baskıya, şahsi ego ve menfaatleri nedeniyle Kayserispor'a ihanet edenlere rağmen takımımızı bu sezonda da en iyi şekilde hazırlamaya gayret etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Lige en hazır takımlardan biri olduklarını vurgulayan Erol Bedir, şunları kaydetti: "Süper Lig'deki 18 takıma bir göz gezdirildiğinde, oturmuş bir takım olan ekibimize nokta denebilecek 4 transfer yapıp, ilk toplanma gününden itibaren oyuncularımızın tamamını hazır hale getiren 1-2 takımdan birinin Kayserispor olduğu görülecektir. Hollanda kampı da tam kadro olarak başlayıp teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın takıma son dokunuşlarına imkan sağlayacaktır. Kamp esnasında veya sonunda takviyeye ihtiyaç duyulursa, imkanlarımız ölçüsünde yeni transferler de düşünülecektir. İddialı, güçlü, takviyeli ve geçtiğimiz sezondan daha başarılı olacak bir Kayserispor ile yeni sezona girmeyi planlıyoruz. Şehrin dinamikleri ve değerli hemşehrilerimizden konumları doğrultusunda destek ve dualarını arzu ediyoruz. Takımımıza, sakatsız ve problemsiz bir kamp dönemi diliyor, ilk maçımızla birlikte lige ağırlığını koyan bir performans için tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başkan Erol BedirFutbolKayserisporSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kulüplere transfer engeli
Kulüplere transfer engeli
Malatya tedbiri elden bırakmıyor
Malatya tedbiri elden bırakmıyor
Rusya, kupadan servet kazandı
Rusya, kupadan servet kazandı
Süper Kupa için tribün paylaşımı
Süper Kupa için tribün paylaşımı
Elazığspor kaptanı dertli mi dertli
Elazığspor kaptanı dertli mi dertli
Scarione ve Rotman kadro dışı
Scarione ve Rotman kadro dışı
Akhisarspor, Avusturya yolcusu
Akhisarspor, Avusturya yolcusu
Antalya, Hollanda'da çalışıyor
Antalya, Hollanda'da çalışıyor
Guardiola'dan Denayer’e izin yok
Guardiola'dan Denayer’e izin yok
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim