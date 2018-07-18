"Kayserispor'a ihanet ettiler"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, birçok olumsuzluğa rağmen daha başarılı bir sezon geçirmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim olarak 2016-2017 sezonu devre arasında çok zor bir durumdayken takımı devraldıklarını, bu süreçte kendilerine destek sözü verenlerin sözlerini yerine getirmediğini ve bugüne kadar Kayserispor'un yükünü yönetim olarak omuzladıklarını ifade etti. Kamuoyunda Kayserispor'un borçsuz bir kulüp olarak lanse edilmesine rağmen göreve geldiklerinde yaklaşık 140 milyon lira borç teslim aldıklarını aktaran Erol Bedir, şöyle devam etti: "Yönetim olarak, mevcut gelirlerimizle ancak 1 sezonu finanse edebilecekken, 2-3 yıllık gelirimiz kadar olan ve geçmişten gelen borcu ve faizini ise şehrin desteği olmadan kapatmamızın mümkün olamayacağı açıktır. Kaldı ki görevi aldığımızda yapılan görüşmelerde sorumluluğumuzda olmayan ve önceki dönemlerden gelen yükün şehir tarafından kaldırılması konusunda da ciddi bir konsensüs bulunmaktaydı. Ancak, gerek ülkemizde son 2 yılda yaşananlar, gerekse şehrimizin ekonomik sıkıntıları, gönülleri arzu etse de Kayserispor'umuza maddi destek sağlama konusunda ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır."

Başkan Bedir, genel kurullarda kulübün durumuyla ilgili üyelere ve taraflara bilgi verdiklerini anımsatarak, "Gerçekleri değerli hemşehrilerimiz ve büyük taraftarımızla paylaşmış, koltuğa çakılı olmadığımızı, talipleri varsa yönetime gelmelerini ve yönetimi devredeceğimizi beyan ederek kimse çıkmazsa da bırakıp kaçmayacağımızı belirtmiştik. Hemşehrilerimizin desteği ve büyük taraftarımızın ısrarlı talebiyle göreve devam ettik ve tüm gücümüzle maddi, sportif, idari anlamda mücadele ederek her türlü engelleme çalışmalarına, sponsor olanlara, olmak isteyenlere, hatta maça gelenlere baskıya, şahsi ego ve menfaatleri nedeniyle Kayserispor'a ihanet edenlere rağmen takımımızı bu sezonda da en iyi şekilde hazırlamaya gayret etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Lige en hazır takımlardan biri olduklarını vurgulayan Erol Bedir, şunları kaydetti: "Süper Lig'deki 18 takıma bir göz gezdirildiğinde, oturmuş bir takım olan ekibimize nokta denebilecek 4 transfer yapıp, ilk toplanma gününden itibaren oyuncularımızın tamamını hazır hale getiren 1-2 takımdan birinin Kayserispor olduğu görülecektir. Hollanda kampı da tam kadro olarak başlayıp teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın takıma son dokunuşlarına imkan sağlayacaktır. Kamp esnasında veya sonunda takviyeye ihtiyaç duyulursa, imkanlarımız ölçüsünde yeni transferler de düşünülecektir. İddialı, güçlü, takviyeli ve geçtiğimiz sezondan daha başarılı olacak bir Kayserispor ile yeni sezona girmeyi planlıyoruz. Şehrin dinamikleri ve değerli hemşehrilerimizden konumları doğrultusunda destek ve dualarını arzu ediyoruz. Takımımıza, sakatsız ve problemsiz bir kamp dönemi diliyor, ilk maçımızla birlikte lige ağırlığını koyan bir performans için tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz."