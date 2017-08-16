Kayserispor'a Ukraynalı savunmacı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Kucher'i transfer etti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre tesislerde düzenlenen ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu törende, 34 yaşındaki Kucher 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Shakhtar Donetsk'te 7 Ukrayna ligi, 6 Ukrayna Kupası, 5 Ukrayna Süper Kupa ve 1 kez de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Kucher, 56 kez Ukrayna Milli Takımı forması giydi.