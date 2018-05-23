Kayserispor'da kaybolan yıldız

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 9. sırada tamamlayan Kayserispor'un, sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Asamoah Gyan, sezon boyunca 1 gol atarak sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı yaşattı.

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 34 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyetle 44 puan toplayan Kayserispor, ligi 9. sırada bitirdi.

En golcü Umut Bulut

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligdeki gol yükünü milli futbolcu Umut Bulut çekti. İlerleyen yaşına rağmen takımı adına önemli işler yapan Umut Bulut, Kayserispor'un 44 golünün 14'üne imza attı.

Milli oyuncu Deniz Türüç 5 gol atarken, Ryan Mendes 4, Fernando Boldrin, Artem Kravets ve Stephane Badji 3'er kez gol sevinci yaşadı. Sezon başında uzun uğraşlar neticesinde kadroya dahil edilen dünyaca ünlü golcü Asamoah Gyan ise beklenen gol katkısını sağlayamadı. Ganalı golcü ligde 12 maçta 418 dakika sahada kalırken takımı adına 1 gol kaydetti.

En çok süre alan Umut Bulut

Kayserispor'da en çok süre alan isimler listesinin başında deneyimli oyuncu Umut Bulut geldi. Ligde 31 maça ilk 11'de başlayan ve 1 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Umut, 2 bin 763 dakika forma giydi. Umut'u 31 maçta 2 bin 677 dakika ile orta saha oyuncusu Deniz Türüç, 29 maçta 2 bin 612 dakika ile kaleci Silviu Lung takip etti. Sarı-kırmızılılarda 33 maçla en fazla maçta görev yapan oyuncu ise Ryan Mendes oldu.

En hırçını Tiago Lopes

Kayserispor'da Tiago Lopes, gördüğü 7 sarı, 2 kırmızı kartla takımının en hırçın isimi olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takımda Şamil Çinaz 9 sarı kart, Deniz Türüç 8 sarı kart, takım kaptanı Umut Bulut 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

14 mağlubiyetin 11'i ikinci yarıda

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 14 kez sahadan mağlup ayrıldı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk devre rakiplerine sadece 3 kez mağlup olan Kayseri ekibi, ikinci yarı kötü bir performans sergileyerek 11 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. İlk devre 17 maç sonunda 30 puan toplayarak ligi 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, sezonun ikinci bölümünde sadece 14 puan aldı.