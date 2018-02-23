Kayserispor'un tek derdi Avrupa

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de puan cetvelinde beşinci sıradaki yerlerini koruyarak, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkını elde edeceklerine inandığını belirtti.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, yönetime geldikleri 2017 yılı başından itibaren, takımla sosyal, sportif ve kurumsallık adına yaşamış oldukları başarılara bir yenisini eklemek üzere başta taraftar, teknik heyet, futbolcular ve yerel medyanın büyük çoğunluğu ile kenetlenmiş durumda olduklarını vurguladı. Geçen sezonun ikinci yarısında yakalamış oldukları başarılı trendi yeni sezonun ilk devresinde de sürdüren takımın her alanda hızla ilerleme sağladığını ancak son haftalarda sportif açıdan alıştıkları, arzuladıkları performansa ulaşamadıklarını aktaran Bedir, şunları kaydetti: "Sebebi ne olursa olsun, yönetimimizce geçici olduğuna inandığımız bu durumun tespiti yapılmış ve bu hafta içerisinde takım, teknik heyet ve yönetim yetkilileriyle seri toplantılar yapılarak cumartesi oynayacağımız Kasımpaşa maçıyla alışılan, özlenen Kayserispor'u yeniden sahalarda görebilmek için her türlü tedbir alınmıştır. Saat 16.00'da evimizde oynayacağımız maçla tekrar çıkışa geçeceğine yürekten inandığımız takımımız, 5. sıradan aşağıya sezonun sonuna kadar inmeyecek ve inşallah Avrupa kupalarına katılma hakkını elde edecektir."

Başkan Bedir, ligde son 12 maçlık periyotta çok zorlu maçlar oynayacaklarına değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Bunu biliyoruz ancak hiçbir engel bizi Avrupa hedefimizden geri bırakmayacak. Oynadığımız maçların sonucu ne olursa olsun amacımız doğrultusunda bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Yönetim olarak biz inandık, teknik heyet ve futbolcularımız inandı. Büyük taraftarımızın da yüreklerinin bizimle çarptığını biliyorum. Bu yolculukta özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda rakiplerimize puan vermemek için taraftarımızın 90 dakika yoğun desteğine ihtiyacımız olduğu da açıktır. Kasımpaşa maçıyla bu güçlü desteğin ve 3 puan serisinin başlayacağına inanıyor, 'Her şey Avrupa için.' diyorum."