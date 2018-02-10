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"Kazanacağımız maçı rakibe verdik"

Bugüne kadar hakem kararlarıyla ilgili hiç konuşmadığını ve Osmanlıspor mücadelesindeki kararlarla ilgili de açıklama yapmayacağını belirten Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Maçı kazanabilecekken elimizdeki oyunu rakibe verdik, bunu eleştirebilirim" dedi

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:42
"Kazanacağımız maçı rakibe verdik"

Bugüne kadar hakem kararlarıyla ilgili hiç konuşmadığını ve Osmanlıspor mücadelesindeki kararlarla ilgili de açıklama yapmayacağını belirten Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Maçı kazanabilecekken elimizdeki oyunu rakibe verdik, bunu eleştirebilirim” dedi.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşma 2-0 olduktan sonra rakibe verdikleri pozisyonların maçın akışını değiştirdiğini söyledi. Topla oynama oranlarının yüzde 60 olduğunu aktaran Tuna, “Bu yüzdeyi rakibe vermemiz oyunun sıkışmasına neden oldu. Kazanma arzusu, isteği yüksek olan bir rakip vardı karşımızda. Oyunu daha çok kontrol altına alıp daha sakin bitirebilirdik maçı. İyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bu karşılaşmayı kazansaydık üst sıralarda kendimize yer bulabilirdik. Yine pozisyonumuzu yükseltebilecek bir fikstürümüz var. Bunu değerlendireceğiz” diye konuştu. Deneyimli teknik adam, ayrıca hakem kararlarıyla ilgili hiç açıklama yapmadığını sadece kazanabilecekleri bir müsabakayı rakibe verdikleri için kendilerini eleştirebileceğini dile getirdi.

İRFAN BUZ: “İŞİMİZ KOLAY DEĞİL”

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ligde işlerinin kolay olmadığını ancak puan puan bulundukları yerden kurtulacaklarını söyledi. Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olan Osmanlıspor, rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, güzel bir maç oynadıklarını anlatarak, “İstediğimizi alamadık. Çok önemli bir deplasmana geldik. Haftalarca istediğimizi alamadık. Oyunun ilk bölümünde pozisyonlarımız vardı. Oyunun sonuna kadar galibiyeti isteyen futbolcularımız vardı. Bir takımın kendine inanmışlığı olmazsa puan almak mümkün değil. Orta hakem iyi bir yönetim sergiledi ama yan hakemler iki pozisyonda ofsayt verdi. Bunlar kaleciyle karşı karşıya kalabileceğimiz pozisyonlardı” dedi.

Göztepe’nin ligde hedeflerine ulaşması temennisinde bulunan Buz, “Bizim işimiz kolay değil ama puan puan buradan çıkacağız” diye konuştu.

İHA

Son Güncelleme: 10.02.2018 18:55
Anahtar Kelimeler:
FutbolGöztepeTamer TunaMaç SonrasıOsmanlısporİrfan Buz
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