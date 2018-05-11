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Kazançları: 8,5 milyon avro

Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Akhisarspor, yayın havuzundan yaklaşık 1,5 milyon avro (7,5 milyon lira) kazandı

11 Mayıs 2018 Cuma 15:51
Kazançları: 8,5 milyon avro

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor’un kasasına, en az 8,5 milyon avro (42,5 milyon lira) girecek.

Tarihinde ilk kez 6 sezon önce Süper Lig’e yükselen yeşil-siyahlı ekip, bu sezon kaldırdığı kupayla sadece prestij değil ekonomik açıdan da ciddi manada kazanıma ulaşacak. Kupa şampiyonluğu sebebiyle gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne de direkt katılmayı hak eden Ege temsilcisi, bu başarısından dolayı en az 8,5 milyon avroyu kasasına koyacak.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan 1,5 milyon avro

Ziraat Türkiye Kupası macerasına 4. turda Anagold 24 Erzincanspor ile mücadele ederek başlayan Akhisarspor, rakibini eleyerek 60 bin lira kazandı. Manisa temsilcisi, 5. turda Ankara Demirspor’u geçerek 300 bin, son 16 turunda ise Boluspor’u saf dışı bırakarak 400 bin lira gelir elde etti. Çeyrek finalde Kayserispor engelini aşarak 700 bin liralık ödülün sahibi olan yeşil-siyahlı ekip, yarı finalde Galatasaray’ı kupanın dışına iterek 900 bin lirayı da kasasına koydu.

Teleset Mobilya Akhisarspor, finalde Fenerbahçe’yi mağlup ederek 5 milyon liralık şampiyonluk ödülünü de kaptı ve toplamdaki para ödülünü 7 milyon 360 bin liraya (1,5 milyon avro) çıkardı.

UEFA’dan yaklaşık 7 milyon avro

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele etme şansı yakalayan Akhisarspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösterecek. Eleme oynamadan direkt gruplarda mücadele edecek Ege temsilcisi, burada yapacağı 6 maçtan tek puan çıkartamasa dahi gelir hanesine yaklaşık 7 milyon avro (35 milyon lira) yazdıracak.

Yeşil-siyahlı ekip, gruplara katılım bedeli olarak en az 2,6 milyon avro ve Türkiye’nin yayın havuzundan da minimum 4,5 milyon avro kazanacak. Böylece kazanılan Türkiye Kupası sayesinde Teleset Mobilya Akhisarspor’un kasasına yaklaşık 8,5 milyon avro (42,5 milyon lira) girecek.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
Kupa GetirisiTeleset Mobilya AkhisarsporZiraat Türkiye Kupası
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