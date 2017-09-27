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"Kendimi kanıtlamaya ihtiyacım yok"

La Liga'da oynadığı ilk iki maçtaki performansı nedeniyle eleştirilen Cristiano Ronaldo, iki gol attığı Dortmund maçının ardından konuştu

27 Eylül 2017 Çarşamba 12:53
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"Kendimi kanıtlamaya ihtiyacım yok"

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, performansı hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

La Liga'daki cezası sona erdikten sonraki çıktığı ilk iki maçtaki performansı nedeniyle eleştirilen yıldız futbolcu, iki gol attığı ve takımının 3-1 kazandığı Borussia Dortmund maçının ardından yaptığı açıklamalarda kendisini kanıtlamaya ihtiyacı olmadığını vurguladı. 32 yaşındaki futbolcu Atresmedia'ya yaptığı açıklamada, "Öyle görünüyor ki benim her maçta kim olduğumu göstermem gerekiyor. Hakkımdaki düşüncelere artık şaşırıyorum. İstatistiklerim her şeyi anlatıyor. Örnek bir profesyonelim ve her zaman elimden geleni yapıyorum." dedi.

Borussia Dortmund karşısında istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını da belirten Ronaldo, "Maçtan önce aramızda ne kadar çok kazanmak istediğimizi konuştuk. Teknik direktörümüzün istediklerini sahaya yansıttık ve harika bir performans sergiledik. Burada üç gol atmak hiç kolay değildi. Çok iyi oynadık." diye konuştu.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
FutbolReal MadridRonaldo
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