Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Kesinlikle kazanmamız lazım"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, yarın sahalarında son iç saha maçında Kayserispor’u konuk edeceklerini söyleyerek, "Her şeyimizi vererek bu maçı kesinlikle kazanmamız lazım" dedi

Bu haber kez okundu.

"Kesinlikle kazanmamız lazım"
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda, Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren idmanda futbolcular ısınma, kondisyon ve teknik çalışmanın ardından taktik çalışma yaptı. İdmanda sakatlıkları bulunan Lazarevic, ve Latovlevici ise yer almadı. Teknik Direktör Zoran Barisic, yarın sahalarında oynayacakları Kayserispor maçının analizinizi yaptıklarını belirterek, “Her şeyimizi vermemiz ve bu maçı kesinlikle kazanmamız lazım. İçerde son maçımız ve bu taraftara bir teşekkür maçı da olacak. Amacımız sezon başında ligde kalmaktı, taraftarımız sayesinde bunu gerçekleştirdik diyebiliriz. İç saha maçlarında taraftarımız bizi çok iyi destekledi. Bu maçı kazanarak kulübümüze iyi bir hediye ve taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz” dedi.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
STSLKardemir Karabükspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100