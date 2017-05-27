Kardemir Karabükspor , Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda, Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren idmanda futbolcular ısınma, kondisyon ve teknik çalışmanın ardından taktik çalışma yaptı. İdmanda sakatlıkları bulunan Lazarevic, ve Latovlevici ise yer almadı. Teknik Direktör Zoran Barisic, yarın sahalarında oynayacakları Kayserispor maçının analizinizi yaptıklarını belirterek, “Her şeyimizi vermemiz ve bu maçı kesinlikle kazanmamız lazım. İçerde son maçımız ve bu taraftara bir teşekkür maçı da olacak. Amacımız sezon başında ligde kalmaktı, taraftarımız sayesinde bunu gerçekleştirdik diyebiliriz. İç saha maçlarında taraftarımız bizi çok iyi destekledi. Bu maçı kazanarak kulübümüze iyi bir hediye ve taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz” dedi.