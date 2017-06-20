Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Keşke Arjantinli olsaydı"

Arjantinli efsane futbolcu Maradona, "Ronaldo bambaşka bir seviyede. Tam bir canavar. Keşke Arjantinli olsaydı" dedi

Bu haber kez okundu.

"Keşke Arjantinli olsaydı"

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti.

Arjantin televizyon kanalı TyC Sports'a konuşan Maradona, Portekizli yıldızın son yıllarda form grafiğinde önemli bir çıkış yakaladığını belirterek, "Ronaldo bambaşka bir seviyede. Tam bir canavar. Keşke Arjantinli olsaydı." dedi. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Ronaldo'yu kıyaslayan 56 yaşındaki futbol adamı, "Yine de Messi'yi tercih ederim. Futbol oynarken zevk alıyor ve rakiplerini kolaylıkla geçebiliyor." diye konuştu. Messi'nin henüz Dünya Kupası kaldıramadığını hatırlatan Maradona, "Messi'nin olimpiyat madalyası var. Ama Dünya Kupası'nı takımın yardımı olmadan tek başına kazanamaz. Bunu başaramasa da onu hatırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolMaradonaRonaldo
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100