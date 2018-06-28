"Keyfiyetten önce gereklilik"

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, tüzüğün değiştirilmesinin keyfiyetten öte gereklilik olduğunu bildirdi.

Sağıroğlu, 1 Temmuz'da tüzük değişikliği gündemiyle toplanacak olağanüstü genel kurulla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kongrenin, kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Trabzonspor camiasının, yıllardır tartışmaların odağında kalan tüzüğün yenilenmesine yönelik gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula kilitlendiğini vurgulayan Sağıroğlu, "Geçtiğimiz nisan ayında göreve gelen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk iş olarak tüzüğün değiştirilmesi yönünde adım attı ve taslak tüzük tamamlandı. Kısa bir süre önce kulübün resmi sitesinde de yayınlanan taslak tüzüğün oylaması ise 1 Temmuz'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

Sağıroğlu, bazı kesimler tarafından yapılan "Neden tüzüğü değiştiriyorsunuz?" yönündeki eleştirilere değinerek, şunları kaydetti: "Tüzüğün değiştirilmesi bir keyfiyet değil gereklilikti. Dernekler Müdürlüğü ve devletin ilgili organları tarafından yıllardır yazılı olarak birkaç kez tüzüğümüzün çok sayıda maddesinin değiştirilmesi veya yenilenmesi ayrıca düzeltilmesi yönünde uyarılmışız. Bu uyarılara rağmen herhangi bir girişimde bulunulmamış. İlgili makamlar bize özetle tüzükteki birçok maddenin Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun'a uygunluk taşımadığı yönünde ciddi uyarılarda bulunmuş. Bu uyarılar doğrultusunda ve camiamızın beklentileri ışığında yola çıktık. Elbette eleştiriler olacaktır, öneriler yapılacaktır."

Eleştiri ve önerilerin hepsini dikkate aldıklarını ifade eden Sağıroğlu, "Bu bir keyfiyetten öte gereklilikti. Çünkü hiçbir tüzük kanunların gerisinde kalamazdı, günümüz şartlarına da uyumsuzluk gösteremezdi." değerlendirmesinde bulundu.