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Kiev başkanı Vida için konuştu

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, Domagoj Vida ile ilgili flaş ifadeler kullandı

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Kiev başkanı Vida için konuştu

Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Surkis, Vida ile sözleşme şartlarını konuştuklarını belirtirken, "Hangi şartları sunduğumuz ortada. Ama gözüken o ki ona bizden daha fazla para veren kulüpler var. Onu suçlama hakkım olduğunu düşünmüyorum çünkü 4 sene boyunca büyük bir iştah ve güvenle forma giyen Vida mümkün olduğu kadar fazla para kazanmak isteyecektir" dedi. Vida'nın başka bir kulüple ön sözleşme imzalayıp imzalamadığını bilmediğini ifade eden Surkis, "Eğer o takım onu şimdi almak isterse bonservis için oturur konuşuruz. Eğer olmazsa Vida kışın geleceğini şekillendirecektir" diye konuştu.


Beşiktaş, beklemeye başladı
Beşiktaş transfer çalışmalarında beklemeye geçti. Boyko'yu takasta kullanarak Domagoj Vida'yı takıma katmayı düşünen yönetim, gelecek cevaba göre hareket edecek. Dinamo Kiev ile sözleşmesi Aralık'ta bitecek olan Vida gelmeye sıcak bakarken, Ukrayna kulübü para almadan bu transfere onay vermek istemiyor. Vida'nın 8 Eylül'e kadar takıma katılamaması durumunda devre arasına kadar mevcut kadro ile devam edecek olan Beşiktaş, Hırvat stoper ile devre arasında sözleşme imzalayacak. Diğer yandan yeni transferlerin takıma uyum sorununu bir an önce aşmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş, milli maç arasında özel programlarla açığı kapatmaya çalışacak. Cumartesi günü Vodafone Park'ta Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş'ta yeni transferlerin maç kondisyonlarını artırması bekleniyor.
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