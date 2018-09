"Kimliğimiz daha net ortaya çıkacak"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, ligde ilk 4 haftanın kendileri için kamp dönemi gibi geçtiğini belirterek, "Yeni transferlerimizin takıma daha iyi adapte olmasından sonra Beşiktaş maçıyla iyi bir çıkış yapmak istiyoruz." dedi.

Geçen sezonun 7. haftası öncesinde sarı-siyahlı ekibin başına getirilen teknik direktör Erol Bulut, takımının performansı, hedefleri ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erol Bulut, bu sezon iyi transferler yaptıklarını ancak aldıkları futbolcuların istedikleri zamanda takıma katılamaması nedeniyle bazı konularda dezavantajlı konuma düştüklerini söyledi.

Transferlerin geç gelmesinden dolayı Bolu ve Düzce'de gerçekleştirdikleri iki etaplı kamp döneminde 13-14 futbolcuyla çalışabildiğini aktaran Bulut, şöyle konuştu: "Transferlerin geç gelmesi, sakatlıklarımıza baktığımızda geride kalan 4 haftalık süreç bizim açımızdan kamp süreci gibi oldu. Çünkü sakat futbolcularımız döndü, yeni transferler biraz hazır hale geldi. Ligdeki ilk 4 maçımız kamp süreci gibi geçti. Bundan sonra üzerine koyarak istediğimiz seviyeye gelmek istiyoruz."

Anadolu takımlarının kendilerini her geçen gün geliştirdiğini vurgulayan Bulut, büyük takımların eski döneme göre önemli transferleri, fiyat yüksekliği ve dövizdeki kur farkından dolayı gerçekleştiremediğini ifade etti.

Bu duruma rağmen iyi transferler yaptıklarını anlatan Bulut, "Onların sadece uyum süreci kaldı. Birkaç arkadaşımız çabuk adapte oldu, Sulley Muniru ise yeni geldi. Onun da inşallah hızlı adapte olmasını arzuluyoruz. Beşiktaş maçına kadar biraz daha süremiz var. Yeni transferlerimizin takıma daha iyi adapte olmasından sonra Beşiktaş maçıyla iyi bir çıkış yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Üst sıralarda yer alan bir teknik direktör olmak istiyorum"

Genç teknik adam, ligde ilk 10 takım içerisinde olmayı hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti: "Daha iyisini yapabiliyorsak daha iyisini yapacağız. Her zaman hedefimizin üst sıralar olması lazım. Neyi yapabileceğimizi ben ve futbolcularım iyi biliyoruz. Ben her zaman hedefi olan bir teknik direktör oldum ve olmaya da devam edeceğim. Her zaman üst sıralarda yer alan bir teknik direktör olmak istiyorum. Futbolcularıma da aynı şeyleri aktarıyorum, onların da öyle olması lazım. Çünkü hedefi olmayan bir futbolcuyla yola çıkmak yanlış olur. Her futbolcunun üst sıraları hedeflemesi lazım."

"Kimliğimiz daha net ortaya çıkacak"

Danijel Aleksic ve Guilherme Costa Marques'i geçen yıl da istediğini ancak iki futbolcunun transferinin bu sezon yapılabildiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti: "İkisi de kaliteli iyi futbolcu. Sadece onlar değil Mitchell Donald da çok kaliteli, değerli bir futbolcu. Onun dezavantajı, hazır gelmedi, ondan sonra Kayseri'de bir sakatlığı oldu. Erkan Kaş ve diğerleri de bize çok fayda sağlayacak. Ancak Aleksic ve Guilherme ön plana çıktı. Ön liberoda ben Guilherme'yi oynattım aslında kantta kullanmak istediğim bir futbolcu. Elimdeki eksiklikten dolayı hep yamalama yapmam lazım. Ön liberoda Ahmet Ildız ve Guilherme ile oynadım. İkisinin de mevkileri normal değil, sakat futbolcular olduğundan dolayı böyle bir tercih yaptım. Murat Yıldırım sakat, kullanamadık. Donald geç geldi, hazır değildi, kullanamadık. O yüzden hep ofansif futbolcularla orta saha oynadık. Ondan dolayı biraz zamana ihtiyaç var. Bütün futbolcular hazır bir şekilde elimizde olduğunda kimliğimizin daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum."