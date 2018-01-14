Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampını takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Terim, şampiyonluk yarışı, transfer çalışmaları ve gündemle alakalı sorulara yanıt verdi. Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı eski Galatasaraylı Arda Turan'ın transferiyle ilgili soru üzerine Terim, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin." diye konuştu.

Asamoah belirsiz

Sol bek transferinde gündemde olan Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'ın transferinin zora girdiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek eksik dedik. Asamoah'ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var. Bu işler belli olmaz." ifadelerini kullandı. Fatih Terim, devre arası transferlerinin zorluğuna değinerek, "İşin teknik yanı kadar ekonomik yanı da önemli. Ayın sonuna daha var. Bir an evvel gelse iyi olur ama ocak transferleri kolay değil. Dikkat edilmesi gerekir. Biz teknik açıdan eksik gördüğümüz yerleri bildirdik." şeklinde görüş belirtti.

'Ndiaye'ye teklif yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Lionel Carole, Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili soruları yanıtladı. İngiltere kulüplerinin istediği öne sürülen Badou Ndiaye ile ilgili herhangi bir teklif olmadığını aktaran Terim, "Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir irtibat yok. Carole'ün dönmesi şu an için söz konusu değil. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz." değerlendirmesinde bulundu. Sakatlığı süren Fernando Reges'in durumu hakkında bilgi veren deneyimli teknik adam, "Fernando iyiye gidiyor. Koşulara başlayacak. Gayet iyi çalışıyor. Umduğumuzdan erken gelebilir. Kayserispor maçına yetiştirmek güzel olurdu ama zor." diye konuştu.

'Kolay olmayacak'

Fatih Terim, şampiyonluk yarışının kolay olmayacağını dile getirdi. Şampiyonluk yolunda her maçın çok önemli olduğunu anlatan Terim, "Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

Mevcut takımın seviyesini yukarı çekmeyi hedeflediğini vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti: "Transferle ilgili konuşurken var olan oyuncuları daha yukarı çıkarmak önemliydi. Ben bununla uğraşıyorum. Kapasitelerini yükseltmek istiyorum. Bir bütün olarak mücadele edeceğiz. 11'de olamayan futbolcu, sonraki maçta olabilir. Kampı kesintisiz devam ettirmeyi düşündük. Bu periyot bize iyi gelecek. Galatasaray'ın büyüklüğünü daha iyi hissettirmek amacımız. Şu ana kadar herhangi bir transfer faaliyetimiz olmadı. Olursa da gereken yapılır. Her maç zor geçecek. Oyuncularıma güveniyorum."

'Gelişim ani oldu'

"Proje ve mental olarak pek çok şey değişti"

Terim, Galatasaray'da göreve gelmesinin ani olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelişimiz ani oldu. Gelir gelmez maçlar vardı. Orayı iyi geçmek önemliydi. İkinci yarı hazırlıkları vardı. Transferle ilgili ne ihtiyacımız var onu söyledim. Proje ve mental olarak pek çok şey değişti. Mekanın tanıdık ve bizim oluşu avantajımız. İşleri kolaylaştırıyor. Bir sıkıntımız yok. Oyuncuları izliyorsunuz. Güzel bir hava var. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız. İyi şekilde hazırlanıyoruz."

Fikstür avantajı olup olmadığının sorulması üzerine Terim, "Fikstüre bakarsak her takımla oynuyorsunuz. Bazen etki edebilir ama çok küçük. Sahada gereğini yaparsanız herkesle her yerde oynarsınız. İyi takım her yerde kazanır ya da kazanmaya oynar. Fikstür çok önemli değil." diyerek sözlerini tamamladı.