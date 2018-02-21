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Kırmızı, Bayern'e yardımcı oldu

Bayern Münih-Beşiktaş maçı Alman basınında

21 Şubat 2018 Çarşamba 16:37
Kırmızı, Bayern'e yardımcı oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'in Başiktaş'ı 5-0 mağlup etmesi, Alman basınında geniş yer buldu.

Kicker dergisi, "Bayern Münih, açık bir şekilde çeyrek final yolunda" başlığını kullanarak, Bayern Münih'in çeyrek final kapısını araladığını belirtti. Haberde, siyah-beyazlıların sadece maçı değil, aynı zamanda karşılaşmada kırmızı kart gören Vida'yı da kaybettiği ifade edildi. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen tehlikeli olduğuna işaret edilen haberde, 19. dakikada Vagner Love ve 39. dakikada Quaresma'nın girdiği pozisyonlara dikkati çekildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, "Bayern Münih Beşiktaş'ı cezalandırdı" başlığıyla duyurduğu haberde, Beşiktaş'ın Vida'nın kırmızı kart görmesinden sonra yarım saat daha maça ortak olduğu ancak daha sonra Alman ekibinin hücuma geçtiği aktarıldı. Haberde, 5-0'dan sonra Bayern Münih'in çeyrek finale çok yaklaştığı kaydedildi.

"Bayern Münih'e bu yeterli" başlığını kullanan "Fussball Bild" gazetesi, Münih'te gala gecesi yaşandığını belirtti. Haberde, Bavyera ekibinin çeyrek final planları yapabileceği vurgulandı.

Tagesspiegel gazetesinde, "Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir kırmızı kart, kolay galibiyet almak için Bayern Münih'e yardımcı oldu" ifadesi kullanılarak, Alman ekibinin teknik direktörü Heynckes'in, kırmızı kartın karşılaşmadaki kırılma noktası olduğunu söylediğine işaret edildi.

AA

Son Güncelleme: 21.02.2018 16:40
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşBayern MünihAlman Basını
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