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Kış Olimpiyatları'nda ilk doping

CAS, doping yaptığı gerekçesiyle Japon sürat pateni sporcusu Saito'yu 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men etti

13 Şubat 2018 Salı 15:03
Kış Olimpiyatları'nda ilk doping

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping yaptığı gerekçesiyle Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito'yu 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan diskalifiye etti.

CAS'tan yapılan açıklamada, Güney Kore'de düzenlenen oyunlardan önce alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanan Saito'ya olimpiyatlardan men cezası verildiği bildirildi. Açıklamada, henüz olimpiyatlarda yarışmayan Saito'nun cezası nedeniyle herhangi bir müsabaka sonucunun etkilenmediği belirtildi. Japon sporcu, doping nedeniyle 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edilen ilk isim oldu.

AA

Son Güncelleme: 13.02.2018 16:02
Anahtar Kelimeler:
Sürat PateniKei Saito2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları
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